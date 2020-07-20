ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 15:10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0216) 556 64 32 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0216) 559 77 52 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860458
BIST
16:26119.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 742,54
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:266,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:267,8315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:26400,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,32
|Açılış
|: 400,44
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.394.588
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.865.121
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.418.234
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.148.092
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,53
|141.054.945
|% -6,87
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|DITAS
|30,80
|4.225.188
|% -5,75
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,31
|990.388.353
|% 0,87
|
|SISE
|6,46
|908.247.985
|% 4,19
|
|GUSGR
|5,44
|856.115.509
|% 9,46
|
|ASELS
|33,04
|693.293.864
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,83
|609.943.168
|% 6,40
|
|EKGYO
|2,31
|990.388.353
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,83
|609.943.168
|% 6,40
|
|ADESE
|2,51
|394.387.402
|% 9,61
|
|GUSGR
|5,44
|856.115.509
|% 9,46
|
|SISE
|6,46
|908.247.985
|% 4,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6410
|8,6844
|% 0,58
|
|Frank
|7,2751
|7,3189
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,79
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.620
|20,60
|
|Tam
|2.676
|2.688
|21,20
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,40
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,33
|4,34
|0,07
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,23
|