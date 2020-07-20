ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 15:11
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0216) 556 64 32 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0216) 559 77 52 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860459
BIST
16:23119.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 756,32
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:236,8576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:237,8340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0049
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:23400,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,16
|Açılış
|: 400,28
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.394.588
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.865.042
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.417.628
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.134.090
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,52
|140.407.123
|% -6,93
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,31
|989.867.971
|% 0,87
|
|SISE
|6,48
|875.753.358
|% 4,52
|
|GUSGR
|5,44
|853.531.749
|% 9,46
|
|ASELS
|33,02
|688.186.643
|% 1,41
|
|GARAN
|7,94
|599.361.765
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,31
|989.867.971
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,81
|573.636.850
|% 5,23
|
|ADESE
|2,51
|390.829.902
|% 9,61
|
|GUSGR
|5,44
|853.531.749
|% 9,46
|
|IHLGM
|1,81
|248.918.991
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6401
|8,6834
|% 0,57
|
|Frank
|7,2760
|7,3199
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|3,94
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|20,10
|
|Tam
|2.675
|2.688
|20,70
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,10
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,33
|4,34
|0,07
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|B. Petrol
|42,85
|42,85
|-0,29
|
Seans Raporu
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