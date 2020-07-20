ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 15:14
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0216) 556 64 32 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0216) 559 77 52 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860469
BIST
16:34119.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 740,41
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:346,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:347,8284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0105
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:34400,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,13
|Açılış
|: 400,24
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.399.119
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.427.332
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|8.865.653
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.231.897
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,52
|141.908.387
|% -6,93
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|DITAS
|30,84
|4.235.982
|% -5,63
|
|EKGYO
|2,32
|992.620.301
|% 1,31
|
|SISE
|6,46
|919.636.713
|% 4,19
|
|GUSGR
|5,45
|857.337.448
|% 9,66
|
|ASELS
|33,02
|695.019.761
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,83
|628.367.737
|% 6,40
|
|EKGYO
|2,32
|992.620.301
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,83
|628.367.737
|% 6,40
|
|ADESE
|2,51
|394.676.210
|% 9,61
|
|GUSGR
|5,45
|857.337.448
|% 9,66
|
|SISE
|6,46
|919.636.713
|% 4,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6431
|8,6864
|% 0,60
|
|Frank
|7,2728
|7,3166
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|4,38
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|17,60
|
|Tam
|2.673
|2.685
|18,10
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|8,90
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,30
|
Seans Raporu
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