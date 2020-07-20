ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 15:21
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0216) 556 64 32 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0216) 559 77 52 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860481
BIST
16:48119.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 660,97
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:486,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:487,8308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:48399,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,88
|Açılış
|: 399,79
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.409.692
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|8.881.544
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.274.187
|% -9,87
|
|DITAS
|30,20
|4.341.628
|% -7,59
|
|ASUZU
|16,45
|147.848.438
|% -7,32
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|1.063.828.712
|% 1,31
|
|SISE
|6,44
|958.619.242
|% 3,87
|
|GUSGR
|5,46
|877.482.974
|% 9,86
|
|ASELS
|33,00
|701.616.962
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,80
|666.266.245
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,32
|1.063.828.712
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,80
|666.266.245
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,46
|877.482.974
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.035.441
|% 9,61
|
|SISE
|6,44
|958.619.242
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6329
|8,6762
|% 0,49
|
|Frank
|7,2671
|7,3108
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,72
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.620
|20,40
|
|Tam
|2.676
|2.688
|20,90
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,30
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,33
|4,33
|0,07
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|-0,38
|
Seans Raporu
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Endeks 119, 489 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 15, 225.00 milyon TL de
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16:59AKGUV
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