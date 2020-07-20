ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 15:24
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0216) 556 64 32 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0216) 559 77 52 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860486
BIST
16:49119.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 673,20
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:496,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:497,8288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0101
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:49400,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,94
|Açılış
|: 400,06
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.409.692
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|8.881.544
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.271.687
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,45
|146.931.446
|% -7,32
|
|DITAS
|30,36
|4.325.077
|% -7,10
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|1.063.339.744
|% 1,31
|
|SISE
|6,43
|958.137.304
|% 3,71
|
|GUSGR
|5,46
|877.418.737
|% 9,86
|
|ASELS
|33,02
|700.910.422
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,81
|662.542.555
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,32
|1.063.339.744
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,81
|662.542.555
|% 5,23
|
|GUSGR
|5,46
|877.418.737
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.004.453
|% 9,61
|
|SISE
|6,43
|958.137.304
|% 3,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6334
|8,6767
|% 0,49
|
|Frank
|7,2639
|7,3076
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|4,34
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.623
|23,40
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,00
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,80
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,27
|
Seans Raporu
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17:00XU030
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17:00XU100
Endeks 119, 489 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 15, 225.00 milyon TL de
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16:59AKGUV
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