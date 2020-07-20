ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 15:25
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0216) 556 64 32 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0216) 559 77 52 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860489
BIST
16:40119.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 787,02
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:406,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:407,8324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0065
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:40399,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,81
|Açılış
|: 399,93
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.403.650
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.429.151
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|8.865.661
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.255.398
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,50
|143.426.338
|% -7,04
|
|DITAS
|30,54
|4.258.798
|% -6,55
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|1.009.351.425
|% 1,31
|
|SISE
|6,45
|935.111.060
|% 4,03
|
|GUSGR
|5,45
|858.561.493
|% 9,66
|
|ASELS
|32,98
|699.866.546
|% 1,29
|
|CEMAS
|1,81
|652.310.694
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,32
|1.009.351.425
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,81
|652.310.694
|% 5,23
|
|ADESE
|2,51
|394.885.474
|% 9,61
|
|GUSGR
|5,45
|858.561.493
|% 9,66
|
|SISE
|6,45
|935.111.060
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6393
|8,6826
|% 0,56
|
|Frank
|7,2678
|7,3116
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|4,38
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|17,60
|
|Tam
|2.673
|2.685
|18,10
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|8,90
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:54TRGYO
Yüzde 8.25 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 220, 720 adet işlem
-
16:52FMIZP
Yüzde 9.97 oranında artışla 80.55 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 329 adet işlem
-
16:51DERAS
Yüzde 4.94 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 541, 270 adet işlem
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 464, 54 artarak (% 0.42 ) 109, 853
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, ETILR, TKURU, DENGE, MEGAP, MEGAP