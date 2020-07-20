ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.409.692
|% 10,00
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|BERA
|7,93
|8.881.544
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6329
|8,6762
|% 0,49
|Frank
|7,2671
|7,3108
|% -0,11
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,72
|Altın Gr.
|400
|400
|0,67
|Cumhuriyet
|2.597
|2.620
|20,40
|Tam
|2.676
|2.688
|20,90
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,30
|Çeyrek
|651
|658
|5,10
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|0,40
|Gümüş Gr.
|4,33
|4,33
|0,07
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|-0,38
Seans Raporu
- 17:02ORGE Yüzde 4.99 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 588, 301 adet işlem
- 17:01DENGE Yüzde 9.79 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 717, 498 adet işlem
- 17:00XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 04 artarak (% 0.31 ) 134, 797
- 17:00XU100 Endeks 119, 489 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 15, 225.00 milyon TL de
- 16:59AKGUV Yüzde 9.77 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 852, 995 adet işlem