ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2020 15:12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0216) 556 64 32 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0216) 559 77 52 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860466
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8627
En Düşük
6,8499
18:057,8547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,31
|Açılış
|: 400,47
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6556
|8,6990
|% 0,75
|
|Frank
|7,2667
|7,3105
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|6,00
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,00
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,80
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,86
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|4,36
|4,37
|0,10
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,24
|