ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2020 08:40
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862234
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
0
En Düşük
0
18:056,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
18:058,0693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
18:05428,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,85
|Açılış
|: 428,19
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|YATAS
|9,52
|63.090.958
|% 0,00
|
|PETKM
|4,25
|286.603.647
|% 0,00
|
|TCELL
|15,97
|244.755.493
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,83
|77.593.373
|% 0,00
|
|THYAO
|11,58
|539.759.216
|% 0,00
|
|YATAS
|9,52
|63.090.958
|% 0,00
|
|PETKM
|4,25
|286.603.647
|% 0,00
|
|TCELL
|15,97
|244.755.493
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,83
|77.593.373
|% 0,00
|
|THYAO
|11,58
|539.759.216
|% 0,00
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 0,00
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8087
|8,8529
|% -0,15
|
|Frank
|7,4233
|7,4680
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8257
|1,8349
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-0,90
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.911
|79,00
|
|Tam
|2.885
|2.909
|2,20
|
|Yarım
|1.400
|1.420
|1,10
|
|Çeyrek
|702
|711
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,63
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|0,00
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|0,01
|