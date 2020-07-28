ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2020 08:40
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862235
BIST
10:011.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.197
10:016,8890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0282
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:018,0847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:01429,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 429,10
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|2.702.255
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|8.952.230
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|272.205
|% 10,00
|
|SKTAS
|4,07
|2.730.986
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|228.838
|% 10,00
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|LUKSK
|18,74
|9.126
|% -6,07
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|ASUZU
|15,99
|33.002.740
|% 0,00
|
|AVGYO
|2,46
|23.357.503
|% 0,00
|
|ATEKS
|16,35
|20.814.589
|% 0,00
|
|ASELS
|37,84
|16.752.752
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,32
|13.050.223
|% 0,00
|
|AVGYO
|2,46
|23.357.503
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|13.050.223
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,84
|5.660.648
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,67
|7.723.165
|% 1,91
|
|TSKB
|1,24
|2.795.575
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8302
|8,8745
|% 0,10
|
|Frank
|7,4459
|7,4907
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8299
|1,8391
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-3,51
|
|Altın Gr.
|429
|429
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.808
|2.836
|9,30
|
|Tam
|2.892
|2.917
|9,60
|
|Yarım
|1.404
|1.424
|4,70
|
|Çeyrek
|704
|713
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,07
|