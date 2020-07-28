ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2020 08:44
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862240
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
0
En Düşük
0
18:056,8841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
18:058,0739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
18:05428,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,24
|Açılış
|: 428,80
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,28
|15.856.805
|% 50,70
|
|TTKOM
|8,20
|170.275.533
|% 4,17
|
|YATAS
|9,52
|63.090.958
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,04
|279.576.784
|% 0,00
|
|NATEN
|24,92
|35.138.624
|% 0,00
|
|YONGA
|28,14
|256.972
|% -4,14
|
|YATAS
|9,52
|63.090.958
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,04
|279.576.784
|% 0,00
|
|NATEN
|24,92
|35.138.624
|% 0,00
|
|ADESE
|2,29
|209.817.122
|% 0,00
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 0,00
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8111
|8,8552
|% -0,12
|
|Frank
|7,4234
|7,4681
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8264
|1,8355
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-4,48
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.805
|2.833
|6,20
|
|Tam
|2.889
|2.913
|6,40
|
|Yarım
|1.402
|1.422
|3,10
|
|Çeyrek
|703
|712
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|-0,02
|