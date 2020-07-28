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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.07.2020 08:45
GÜNCEL HABERLER



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862241


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YATAS 9,52 63.090.958 % 0,00  
TAVHL 18,04 279.576.784 % 0,00  
NATEN 24,92 35.138.624 % 0,00  
AFYON 4,59 202.397.748 % 0,00  
ADESE 2,29 209.817.122 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8129 8,8571 % -0,10  
Frank 7,4265 7,4713 % -0,14  
Riyal 1,8265 1,8357 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.941 -1,74  
Altın Gr. 428 429 -0,40  
Cumhuriyet 2.802 2.830 3,50  
Tam 2.886 2.911 3,70  
Yarım 1.401 1.421 1,80  
Çeyrek 703 711 0,90  
Gümüş.Ons 24,56 24,61 -0,01  
Gümüş Gr. 5,44 5,45 0,02  
B. Petrol 43,94 43,94 0,04  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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