ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2020 08:49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862247
BIST
10:101.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.194
10:106,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8965
En Düşük
6,8454
10:108,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:10429,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,62
|Açılış
|: 429,65
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|500,60
|19.018.044
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|5.930.271
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|530.997
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|5.538.285
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|5.488.452
|% 10,00
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|ITTFH
|3,82
|11.133.891
|% -4,26
|
|ASELS
|38,16
|178.591.138
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,33
|91.746.391
|% 0,43
|
|GUSGR
|5,67
|81.814.353
|% 0,18
|
|GSDHO
|2,74
|52.225.335
|% 4,58
|
|DOCO
|412,00
|47.863.993
|% 6,40
|
|EKGYO
|2,33
|91.746.391
|% 0,43
|
|IHLAS
|1,00
|20.758.820
|% 1,01
|
|IHLGM
|1,85
|37.056.175
|% 1,09
|
|GSDHO
|2,74
|52.225.335
|% 4,58
|
|GUSGR
|5,67
|81.814.353
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8292
|8,8735
|% 0,09
|
|Frank
|7,4463
|7,4911
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8292
|1,8384
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-3,18
|
|Altın Gr.
|429
|429
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.808
|2.836
|9,30
|
|Tam
|2.892
|2.917
|9,60
|
|Yarım
|1.404
|1.424
|4,70
|
|Çeyrek
|704
|713
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,07
|