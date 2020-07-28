ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2020 08:54
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862252
BIST
10:251.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.194
10:256,8856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:258,0682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:25429,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,25
|Açılış
|: 429,28
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|789,00
|646.191
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|20.327.614
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|8.768.326
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|228.838
|% 10,00
|
|BURVA
|71,00
|7.515.524
|% 9,99
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|TMPOL
|7,84
|75.558
|% -4,97
|
|ASELS
|38,12
|445.919.561
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,79
|262.522.604
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,33
|146.355.877
|% 0,43
|
|GSDHO
|2,73
|121.631.652
|% 4,20
|
|DOCO
|405,90
|114.406.433
|% 4,83
|
|EKGYO
|2,33
|146.355.877
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,97
|52.774.711
|% -2,02
|
|GUSGR
|5,79
|262.522.604
|% 2,30
|
|GSDHO
|2,73
|121.631.652
|% 4,20
|
|IHLGM
|1,81
|76.508.558
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8349
|8,8792
|% 0,15
|
|Frank
|7,4432
|7,4880
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8310
|1,8402
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-5,51
|
|Altın Gr.
|429
|430
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.911
|79,00
|
|Tam
|2.894
|2.921
|14,00
|
|Yarım
|1.405
|1.426
|6,80
|
|Çeyrek
|705
|714
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|0,29
|