ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2020 08:55
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862255
BIST
10:211.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.194
10:216,8865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:218,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:21428,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 428,92
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|8.762.826
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|20.208.471
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|553.089
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|228.838
|% 10,00
|
|BFREN
|1.074,10
|4.384.476
|% 9,99
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|TMPOL
|7,84
|75.558
|% -4,97
|
|ASELS
|38,08
|428.293.438
|% 1,06
|
|GUSGR
|5,81
|252.592.704
|% 2,65
|
|GSDHO
|2,73
|116.214.715
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,33
|115.063.350
|% 0,43
|
|DOCO
|404,90
|107.096.844
|% 4,57
|
|EKGYO
|2,33
|115.063.350
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,97
|48.488.852
|% -2,02
|
|GUSGR
|5,81
|252.592.704
|% 2,65
|
|GSDHO
|2,73
|116.214.715
|% 4,20
|
|IHLGM
|1,80
|75.074.807
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8395
|8,8839
|% 0,20
|
|Frank
|7,4475
|7,4924
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8312
|1,8404
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-16,59
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.802
|2.832
|5,60
|
|Tam
|2.886
|2.913
|5,80
|
|Yarım
|1.401
|1.422
|2,80
|
|Çeyrek
|703
|712
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,63
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|5,38
|5,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,23
|