ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2020 08:56
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862256
BIST
10:161.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.194
10:166,8889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0281
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:168,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:16428,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,29
|Açılış
|: 428,74
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|500,60
|19.884.082
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|8.182.879
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|7.370.003
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|5.936.935
|% 10,00
|
|KARTN
|851,50
|18.367.812
|% 10,00
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|BUCIM
|6,10
|3.507.500
|% -4,54
|
|ASELS
|38,04
|357.357.645
|% 0,96
|
|GUSGR
|5,84
|182.761.249
|% 3,18
|
|EKGYO
|2,33
|98.772.946
|% 0,43
|
|GSDHO
|2,75
|87.835.597
|% 4,96
|
|DOCO
|410,10
|78.270.567
|% 5,91
|
|IHLAS
|0,97
|44.870.577
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,33
|98.772.946
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,81
|60.662.507
|% -1,09
|
|GSDHO
|2,75
|87.835.597
|% 4,96
|
|GUSGR
|5,84
|182.761.249
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8386
|8,8829
|% 0,19
|
|Frank
|7,4508
|7,4957
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8312
|1,8404
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-6,99
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.802
|2.833
|6,30
|
|Tam
|2.887
|2.914
|6,50
|
|Yarım
|1.401
|1.422
|3,20
|
|Çeyrek
|703
|712
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,24
|