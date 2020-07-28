ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2020 09:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862261
BIST
11:051.183
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -12,67
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.183
11:056,9055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0447
|Açılış
|: 6,9640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9082
En Düşük
6,8454
11:058,0841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1121
En Düşük
8,0435
11:05425,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,02
|Açılış
|: 425,01
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|27.494.115
|% 10,00
|
|EGPRO
|16,17
|6.073.039
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|68.192.997
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|16.696.283
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|332.136
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|13.519.059
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,93
|14.277.864
|% -7,20
|
|CEOEM
|4,77
|11.027.106
|% -6,47
|
|ASELS
|37,58
|803.062.098
|% -0,27
|
|GUSGR
|5,89
|455.646.605
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,31
|342.753.867
|% -0,43
|
|GARAN
|7,67
|219.181.216
|% -1,29
|
|SASA
|14,34
|198.384.588
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,31
|342.753.867
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,96
|93.733.726
|% -3,03
|
|GUSGR
|5,89
|455.646.605
|% 4,06
|
|IHLGM
|1,79
|139.350.567
|% -2,19
|
|GSDHO
|2,70
|182.740.066
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8222
|8,8665
|% 0,01
|
|Frank
|7,4338
|7,4786
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8306
|1,8398
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-23,00
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,26
|
|Cumhuriyet
|2.773
|2.810
|-17,10
|
|Tam
|2.856
|2.890
|-17,50
|
|Yarım
|1.386
|1.410
|-8,50
|
|Çeyrek
|695
|706
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,52
|-1,11
|
|Gümüş Gr.
|5,16
|5,17
|-0,26
|
|B. Petrol
|43,96
|43,96
|0,06
|