ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2020 09:13
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862269
BIST
09:551.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.197
En Düşük
1.197
09:556,8912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0304
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
09:558,0886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0240
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
09:55429,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 429,00
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,28
|15.856.805
|% 50,70
|
|TTKOM
|8,20
|170.275.533
|% 4,17
|
|YATAS
|9,52
|63.090.958
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,04
|279.576.784
|% 0,00
|
|ICBCT
|5,85
|59.801.376
|% 0,00
|
|YONGA
|28,14
|256.972
|% -4,14
|
|YATAS
|9,52
|63.090.958
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,04
|279.576.784
|% 0,00
|
|ADESE
|2,29
|209.817.122
|% 0,00
|
|BASCM
|4,35
|72.424
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 0,00
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 0,00
|
|SISE
|6,35
|697.078.630
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8278
|8,8720
|% 0,07
|
|Frank
|7,4460
|7,4909
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8295
|1,8387
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-3,51
|
|Altın Gr.
|429
|429
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.808
|2.836
|9,30
|
|Tam
|2.892
|2.917
|9,60
|
|Yarım
|1.404
|1.424
|4,70
|
|Çeyrek
|704
|713
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,07
|