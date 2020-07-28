ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2020 08:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862244
BIST
11:051.183
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -12,62
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.183
11:056,9055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0447
|Açılış
|: 6,9640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9082
En Düşük
6,8454
11:058,0841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1121
En Düşük
8,0435
11:05425,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,02
|Açılış
|: 425,01
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|EGPRO
|16,17
|7.424.156
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|28.077.374
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|16.727.231
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|332.136
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.126.692
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|15.632.125
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|CEOEM
|4,67
|12.804.471
|% -8,43
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,93
|15.686.182
|% -7,20
|
|ASELS
|37,58
|847.313.716
|% -0,27
|
|GUSGR
|5,96
|591.519.357
|% 5,30
|
|EKGYO
|2,31
|346.034.650
|% -0,43
|
|GARAN
|7,66
|237.826.381
|% -1,42
|
|SASA
|14,33
|204.820.392
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,31
|346.034.650
|% -0,43
|
|GUSGR
|5,96
|591.519.357
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,95
|98.808.248
|% -4,04
|
|IHLGM
|1,78
|144.609.686
|% -2,73
|
|GSDHO
|2,70
|187.765.383
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8435
|8,8878
|% 0,25
|
|Frank
|7,4500
|7,4949
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8340
|1,8432
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-20,61
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.813
|-14,20
|
|Tam
|2.859
|2.893
|-14,50
|
|Yarım
|1.388
|1.412
|-7,10
|
|Çeyrek
|696
|707
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,51
|-1,12
|
|Gümüş Gr.
|5,17
|5,19
|-0,25
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|0,05
|