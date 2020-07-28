ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2020 08:55
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862254
BIST
10:531.187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -8,90
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.185
10:536,9032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0424
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,9032
En Düşük
6,8454
10:538,0858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0212
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:53424,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,93
|Açılış
|: 424,11
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|16.675.410
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|59.642.010
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.039.902
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|228.838
|% 10,00
|
|POLTK
|165,70
|270.588
|% 9,95
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,95
|11.207.098
|% -6,89
|
|ITTFH
|3,74
|31.863.261
|% -6,27
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|ASELS
|37,80
|740.831.091
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,74
|355.240.530
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,32
|294.109.995
|% 0,00
|
|GARAN
|7,70
|193.745.267
|% -0,90
|
|DOCO
|401,00
|181.797.465
|% 3,56
|
|EKGYO
|2,32
|294.109.995
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,97
|81.445.941
|% -2,02
|
|IHLGM
|1,79
|127.715.451
|% -2,19
|
|GSDHO
|2,72
|170.076.156
|% 3,82
|
|GUSGR
|5,74
|355.240.530
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8141
|8,8584
|% -0,08
|
|Frank
|7,4353
|7,4801
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8300
|1,8392
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-28,95
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.805
|-22,20
|
|Tam
|2.851
|2.884
|-22,80
|
|Yarım
|1.384
|1.408
|-11,10
|
|Çeyrek
|694
|705
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,23
|-1,39
|
|Gümüş Gr.
|5,07
|5,08
|-0,36
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,16
|