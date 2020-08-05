ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.08.2020 14:48
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut Özer 02.05.2019 2016-(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman-(2013 - 2016) Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer 8 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İdil Sazer 02.05.2019 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hüseyin Ömür Karakuş 02.05.2019 2011 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hakan Deprem 02.05.2019 2016 -(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı-(2012 - 2016)- Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman - (2017-2020) İŞ Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi - (2015-2017) Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Araştırma Uzmanı - (2014-2015) HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865356
BIST
17:321.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.095
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|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:327,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,1451
|Açılış
|: 7,1540
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|Önceki Kapanış
|: 7,0650
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7,0550
En Düşük
6,8794
17:328,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,2388
|Açılış
|: 8,4550
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|Önceki Kapanış
|: 8,2450
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8,4044
En Düşük
8,1274
17:32464,31
En Yüksek
|Değişim
|: 3,89%
|| 17,37
|Açılış
|: 464,31
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
464,37
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|30.807.755
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.488.479
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.576.195
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.424.425
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.026.776
|% -9,99
|
|SISE
|6,22
|2.556.775.263
|% 8,17
|
|EKGYO
|2,09
|1.441.295.630
|% -1,88
|
|GARAN
|6,82
|1.345.627.163
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,89
|924.369.329
|% 3,96
|
|AKBNK
|5,04
|858.991.120
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,09
|1.441.295.630
|% -1,88
|
|SISE
|6,22
|2.556.775.263
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,89
|924.369.329
|% 3,96
|
|GARAN
|6,82
|1.345.627.163
|% 0,89
|
|TSKB
|1,11
|197.144.284
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2231
|9,2694
|% 2,82
|
|Frank
|7,7362
|7,7828
|% 3,06
|
|Riyal
|1,8708
|1,8802
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.052
|2.053
|32,86
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,36
|
|Cumhuriyet
|3.041
|3.093
|109,00
|
|Tam
|3.133
|3.183
|112,00
|
|Yarım
|1.521
|1.554
|57,00
|
|Çeyrek
|763
|778
|27,40
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,09
|1,06
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,37
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|1,56
|
Seans Raporu
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17:44ZGOLD
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Endeks 1, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 996.00 milyon TL de
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