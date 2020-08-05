ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.08.2020 14:49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut Özer 02.05.2019 2016-(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman-(2013 - 2016) Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer 8 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İdil Sazer 02.05.2019 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hüseyin Ömür Karakuş 02.05.2019 2011 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hakan Deprem 02.05.2019 2016 -(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı-(2012 - 2016)- Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman - (2017-2020) İŞ Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi - (2015-2017) Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Araştırma Uzmanı - (2014-2015) HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865357
BIST
17:321.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:327,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,1451
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:328,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,2388
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4044
En Düşük
8,1274
17:32464,23
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 17,29
|Açılış
|: 464,31
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
464,37
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.577.082
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.547.075
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.807.755
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.081.082
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.027.425
|% -9,99
|
|SISE
|6,21
|2.560.766.946
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,10
|1.441.621.369
|% -1,41
|
|GARAN
|6,81
|1.349.083.697
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,87
|938.519.765
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|866.965.821
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,10
|1.441.621.369
|% -1,41
|
|SISE
|6,21
|2.560.766.946
|% 8,00
|
|KRDMD
|2,87
|938.519.765
|% 3,24
|
|GARAN
|6,81
|1.349.083.697
|% 0,74
|
|TSKB
|1,12
|197.273.036
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2208
|9,2670
|% 2,79
|
|Frank
|7,7366
|7,7832
|% 3,06
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|33,38
|
|Altın Gr.
|464
|464
|17,27
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.099
|115,10
|
|Tam
|3.139
|3.189
|118,30
|
|Yarım
|1.524
|1.557
|60,10
|
|Çeyrek
|764
|780
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,03
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|45,96
|45,96
|1,53
|