ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.08.2020 15:45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865378
BIST
16:591.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
16:597,0405
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1416
|Açılış
|: 7,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
16:598,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,2321
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3997
En Düşük
8,1274
16:59462,83
En Yüksek
|Değişim
|: 3,56%
|| 15,90
|Açılış
|: 462,83
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,29
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|419.139.711
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.379.993
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|29.997.492
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.321
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.409.179
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|989.140
|% -9,99
|
|SISE
|6,26
|2.330.473.093
|% 8,87
|
|EKGYO
|2,09
|1.300.469.088
|% -1,88
|
|GARAN
|6,77
|1.247.496.653
|% 0,15
|
|KRDMD
|2,85
|847.261.745
|% 2,52
|
|GUSGR
|5,68
|767.217.942
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,09
|1.300.469.088
|% -1,88
|
|SISE
|6,26
|2.330.473.093
|% 8,87
|
|KRDMD
|2,85
|847.261.745
|% 2,52
|
|GARAN
|6,77
|1.247.496.653
|% 0,15
|
|TSKB
|1,11
|194.116.374
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2168
|9,2630
|% 2,75
|
|Frank
|7,7310
|7,7776
|% 2,99
|
|Riyal
|1,8699
|1,8793
|% 2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.043
|23,04
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,84
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.083
|98,80
|
|Tam
|3.123
|3.172
|101,40
|
|Yarım
|1.516
|1.548
|51,90
|
|Çeyrek
|760
|775
|24,90
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,01
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,34
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|1,51
|