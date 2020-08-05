ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.08.2020 14:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut Özer 02.05.2019 2016-(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman-(2013 - 2016) Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer 8 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İdil Sazer 02.05.2019 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hüseyin Ömür Karakuş 02.05.2019 2011 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hakan Deprem 02.05.2019 2016 -(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı-(2012 - 2016)- Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman - (2017-2020) İŞ Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi - (2015-2017) Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Araştırma Uzmanı - (2014-2015) HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865354
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
0
En Düşük
0
18:057,0926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0926
En Düşük
7,0287
18:058,4752
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0985
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4752
En Düşük
8,3315
18:05467,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,36
|Açılış
|: 467,15
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
467,27
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|2,92
|46.504.662
|% 42,63
|
|ASELS
|16,84
|815.319.098
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|PRKAB
|5,51
|35.435.227
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,92
|214.581.228
|% 0,00
|
|ASELS
|16,84
|815.319.098
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|PRKAB
|5,51
|35.435.227
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,92
|214.581.228
|% 0,00
|
|ISYAT
|3,34
|228.951.535
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2960
|9,3426
|% 0,90
|
|Frank
|7,7723
|7,8191
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8815
|1,8910
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.050
|11,68
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.114
|19,80
|
|Tam
|3.144
|3.214
|29,90
|
|Yarım
|1.526
|1.564
|9,90
|
|Çeyrek
|765
|783
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,72
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,17
|
|B. Petrol
|45,53
|45,53
|0,34
|
Seans Raporu
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Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
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