ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.09.2020 10:11
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 70-90 İlgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşları Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Katılım Esaslarına Uygun Teminatlı Menkul Kıymetler ile Varlık veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık Payları
Vaad Sözleşmeleri 0-5 Vaad Sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873240
BIST
11:261.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:267,4341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:268,8092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:26463,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,10
|Açılış
|: 463,36
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:24
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.804.299
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|PKENT
|1.160,00
|9.861.744
|% -6,78
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|SISE
|6,20
|745.298.229
|% 2,31
|
|FENER
|35,28
|320.742.917
|% 3,40
|
|ASELS
|16,96
|279.219.376
|% 0,36
|
|GARAN
|6,81
|211.786.066
|% 0,74
|
|GSRAY
|3,62
|209.115.577
|% -0,82
|
|SISE
|6,20
|745.298.229
|% 2,31
|
|GSRAY
|3,62
|209.115.577
|% -0,82
|
|GSDHO
|2,23
|114.319.562
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,73
|84.754.818
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,03
|81.713.875
|% 0,50
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4256
|7,4325
|% 0,00
|
|Euro
|8,7991
|8,8076
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,8711
|9,9206
|% 0,34
|
|Frank
|8,1379
|8,1870
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% 0,15
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|5,05
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|0,20
|
Seans Raporu
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