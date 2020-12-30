ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 13:31
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Can Özçelik 02.05.2019 2016 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı, (2014 - 2016) Ak Yatırım A.Ş. Analist, (2011 - 2014) BGC Partners Analist 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895591
BIST
13:171.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:177,3411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0543
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:179,0146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0441
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:17443,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,19
|Açılış
|: 443,56
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:17
|TGSAS
|11,56
|114.066.588
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.828.447
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.167.291
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.262.435
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.143.559
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,00
|11.208.050
|% -9,79
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|DOAS
|29,10
|67.460.066
|% -3,71
|
|BURVA
|51,00
|2.782.282
|% -3,59
|
|ASELS
|18,62
|1.725.011.297
|% 4,02
|
|GUBRF
|82,35
|1.721.315.421
|% 7,72
|
|HALKB
|5,67
|1.186.628.562
|% 4,61
|
|GARAN
|10,23
|1.146.273.876
|% 2,10
|
|VAKBN
|4,75
|967.579.743
|% 2,15
|
|HALKB
|5,67
|1.186.628.562
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|967.579.743
|% 2,15
|
|ODAS
|3,99
|733.614.024
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,18
|367.885.953
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,08
|452.119.657
|% 0,65
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3395
|7,3411
|% -0,73
|
|Euro
|9,0002
|9,0146
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,9443
|9,9942
|% -0,06
|
|Frank
|8,2740
|8,3239
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9508
|1,9606
|% -0,68
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,38
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-13,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-8,67
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,19
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,64
|51,64
|0,41
|