ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCan Özçelik 02.05.2019 2016 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı, (2014 - 2016) Ak Yatırım A.Ş. Analist, (2011 - 2014) BGC Partners Analist 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895591BIST