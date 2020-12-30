ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 13:32
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Okan ERCAN 28.12.2020 2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı 5 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Bulut Özer 28.02.2018 2016-(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman-(2013 - 2016) Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer 8 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Alper Özdamar 28.02.2018 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İdil Sazer 02.05.2019 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman - (2017-2020) İŞ Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi - (2015-2017) Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Araştırma Uzmanı - (2014-2015) HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895592
BIST
13:551.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,37
|Açılış
|: 1.463
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|Önceki Kapanış
|: 1.460
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1.483
En Düşük
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En Yüksek
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|: -0,73%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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7,3961
En Düşük
7,3047
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|: 446,75
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448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:53
|BERA
|19,26
|131.331.924
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.181.634
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.909.264
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.315.127
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.290.119
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,80
|13.878.819
|% -6,72
|
|BURVA
|50,05
|3.695.625
|% -5,39
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|DOAS
|29,02
|70.192.987
|% -3,97
|
|GUBRF
|82,10
|1.808.560.916
|% 7,39
|
|ASELS
|18,53
|1.803.577.616
|% 3,52
|
|GARAN
|10,22
|1.224.580.244
|% 2,00
|
|HALKB
|5,68
|1.215.056.031
|% 4,80
|
|VAKBN
|4,76
|986.048.473
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,17
|593.173.689
|% 0,46
|
|HALKB
|5,68
|1.215.056.031
|% 4,80
|
|VAKBN
|4,76
|986.048.473
|% 2,37
|
|ODAS
|3,98
|749.762.122
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,08
|458.142.825
|% 0,65
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3337
|7,3395
|% -0,76
|
|Euro
|8,9842
|8,9986
|% -0,66
|
|Sterlin
|9,9593
|10,0092
|% 0,09
|
|Frank
|8,2816
|8,3315
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9514
|1,9612
|% -0,65
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|0,09
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-8,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-3,95
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,29
|