ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 13:33
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut Özer 28.02.2018 2016-(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman-(2013 - 2016) Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer 8 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Okan ERCAN 28.12.2020 2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı 5 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İdil Sazer 02.05.2019 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Can Özçelik 02.05.2019 2016 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı, (2014 - 2016) Ak Yatırım A.Ş. Analist, (2011 - 2014) BGC Partners Analist 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman - (2017-2020) İŞ Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi - (2015-2017) Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Araştırma Uzmanı - (2014-2015) HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895594
BIST
13:501.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,75
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:507,3455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0499
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:509,0132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0455
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:50443,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,40
|Açılış
|: 443,35
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:48
|BERA
|19,26
|129.818.454
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.158.398
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.906.530
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.290.119
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.313.653
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,50
|13.806.665
|% -7,23
|
|BURVA
|50,35
|3.308.482
|% -4,82
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|RAYSG
|15,64
|3.497.007
|% -4,05
|
|GUBRF
|82,15
|1.803.794.083
|% 7,46
|
|ASELS
|18,54
|1.797.545.907
|% 3,58
|
|HALKB
|5,67
|1.213.204.923
|% 4,61
|
|GARAN
|10,20
|1.208.764.990
|% 1,80
|
|VAKBN
|4,75
|980.091.965
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,16
|592.792.446
|% 0,00
|
|HALKB
|5,67
|1.213.204.923
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|980.091.965
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|748.406.658
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,08
|457.353.895
|% 0,65
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3416
|7,3477
|% -0,64
|
|Euro
|9,0007
|9,0158
|% -0,47
|
|Sterlin
|9,9516
|10,0015
|% 0,01
|
|Frank
|8,2808
|8,3307
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,66
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|0,13
|
|Altın Gr.
|443
|444
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-6,13
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-2,96
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,29
|