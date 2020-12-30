ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 13:39
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut Özer 02.05.2019 2016-(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman-(2013 - 2016) Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer 8 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İdil Sazer 02.05.2019 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Okan ERCAN 28.12.2020 2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı 5 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hakan Deprem 02.05.2019 2016 -(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı-(2012 - 2016)- Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman - (2017-2020) İŞ Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi - (2015-2017) Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Araştırma Uzmanı - (2014-2015) HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895600
BIST
13:311.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.463
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|Önceki Kapanış
|: 1.460
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1.483
En Düşük
1.463
13:317,3474
En Yüksek
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|: -0,65%
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|Açılış
|: 7,3450
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|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3961
En Düşük
7,3047
13:319,0128
En Yüksek
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|Açılış
|: 9,0050
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|Önceki Kapanış
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9,0914
En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 446,75
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448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:31
|TGSAS
|11,56
|114.116.585
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.860.927
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,88
|1.376.348
|% 9,94
|
|UMPAS
|2,38
|101.752
|% 9,68
|
|ORMA
|16,61
|1.110.850
|% 8,99
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|INVEO
|47,14
|40.989.945
|% -3,80
|
|IDEAS
|13,57
|2.386.953
|% -3,76
|
|ULUSE
|51,60
|439.369
|% -2,73
|
|FORMT
|4,78
|2.553.538
|% -2,65
|
|TURSG
|6,60
|126.700.562
|% 1,07
|
|BERA
|18,68
|121.025.792
|% 6,68
|
|OYAKC
|8,58
|102.089.095
|% 1,30
|
|MPARK
|19,80
|60.273.220
|% -0,70
|
|PEKGY
|2,70
|57.575.588
|% -0,37
|
|PEKGY
|2,70
|57.575.588
|% -0,37
|
|IHLGM
|1,26
|25.000.600
|% 0,80
|
|TURSG
|6,60
|126.700.562
|% 1,07
|
|OYAKC
|8,58
|102.089.095
|% 1,30
|
|BERA
|18,68
|121.025.792
|% 6,68
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3431
|7,3474
|% -0,65
|
|Euro
|9,0016
|9,0128
|% -0,51
|
|Sterlin
|9,9476
|9,9975
|% -0,03
|
|Frank
|8,2794
|8,3292
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9505
|1,9603
|% -0,70
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-0,41
|
|Altın Gr.
|443
|444
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-3,58
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-1,74
|
|Çeyrek
|710
|726
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,60
|51,60
|0,37
|