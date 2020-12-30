ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 13:44
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut Özer 02.05.2019 2016-(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman-(2013 - 2016) Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer 8 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İdil Sazer 02.05.2019 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Okan ERCAN 28.12.2020 2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı 5 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hakan Deprem 02.05.2019 2016 -(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı-(2012 - 2016)- Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman - (2017-2020) İŞ Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi - (2015-2017) Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Araştırma Uzmanı - (2014-2015) HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895603
BIST
13:281.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:287,3380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0574
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:289,0055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0532
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:28443,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,14
|Açılış
|: 443,61
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:28
|TGSAS
|11,56
|114.105.788
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.841.789
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.182.333
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.265.304
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.152.495
|% 9,97
|
|NIBAS
|54,50
|12.485.063
|% -7,23
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|BURVA
|50,55
|2.885.939
|% -4,44
|
|ETYAT
|3,25
|1.385.422
|% -4,41
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|ASELS
|18,63
|1.747.003.983
|% 4,08
|
|GUBRF
|82,25
|1.738.073.190
|% 7,59
|
|HALKB
|5,67
|1.193.130.202
|% 4,61
|
|GARAN
|10,23
|1.150.403.826
|% 2,10
|
|VAKBN
|4,75
|969.817.644
|% 2,15
|
|HALKB
|5,67
|1.193.130.202
|% 4,61
|
|EKGYO
|2,18
|445.319.471
|% 0,93
|
|VAKBN
|4,75
|969.817.644
|% 2,15
|
|ODAS
|3,99
|734.841.581
|% 3,64
|
|YKBNK
|3,08
|452.772.980
|% 0,65
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3361
|7,3380
|% -0,78
|
|Euro
|8,9984
|9,0055
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,9480
|9,9978
|% -0,03
|
|Frank
|8,2807
|8,3306
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9514
|1,9612
|% -0,65
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-3,58
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-1,74
|
|Çeyrek
|710
|726
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,54
|51,54
|0,31
|