ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 13:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut Özer 02.05.2019 2016-(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman-(2013 - 2016) Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer 8 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İdil Sazer 02.05.2019 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Okan ERCAN 28.12.2020 2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı 5 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hakan Deprem 02.05.2019 2016 -(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı-(2012 - 2016)- Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2020 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman - (2017-2020) İŞ Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi - (2015-2017) Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Araştırma Uzmanı - (2014-2015) HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., Kredi Analisti 7 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895604
BIST
13:401.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,81
|Açılış
|: 1.463
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|Önceki Kapanış
|: 1.460
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1.483
En Düşük
1.463
13:407,3477
En Yüksek
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|: -0,64%
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|Açılış
|: 7,3450
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|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3961
En Düşük
7,3047
13:409,0137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
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|Açılış
|: 9,0050
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|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0914
En Düşük
8,9455
13:40443,43
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 446,75
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448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:40
|TGSAS
|11,56
|114.141.382
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.876.702
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.221.193
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.274.842
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.158.880
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,00
|13.327.067
|% -9,79
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|BURVA
|50,50
|3.175.106
|% -4,54
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|DOAS
|29,02
|69.529.259
|% -3,97
|
|GUBRF
|82,15
|1.789.750.466
|% 7,46
|
|ASELS
|18,55
|1.782.946.750
|% 3,63
|
|HALKB
|5,67
|1.207.108.152
|% 4,61
|
|GARAN
|10,21
|1.204.388.521
|% 1,90
|
|VAKBN
|4,74
|976.605.915
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,17
|553.654.354
|% 0,46
|
|HALKB
|5,67
|1.207.108.152
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,74
|976.605.915
|% 1,94
|
|ODAS
|3,98
|744.804.979
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,07
|456.292.417
|% 0,33
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3398
|7,3477
|% -0,64
|
|Euro
|8,9947
|9,0137
|% -0,50
|
|Sterlin
|9,9477
|9,9976
|% -0,03
|
|Frank
|8,2817
|8,3316
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9504
|1,9602
|% -0,70
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-0,43
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.926
|3.000
|-5,63
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-2,72
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,28
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