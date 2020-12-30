ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.12.2020 13:51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut Özer 02.05.2019 2016-(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman-(2013 - 2016) Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer 8 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İdil Sazer 02.05.2019 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Okan ERCAN 28.12.2020 2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman, 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı 5 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hakan Deprem 02.05.2019 2016 -(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı-(2012 - 2016)- Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 28.07.2020 2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı 7 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895609
BIST
13:591.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,97
|Açılış
|: 1.463
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|Önceki Kapanış
|: 1.460
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1.483
En Düşük
1.463
13:597,3381
En Yüksek
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|: -0,77%
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|Açılış
|: 7,3450
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|Önceki Kapanış
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7,3961
En Düşük
7,3047
13:599,0009
En Yüksek
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|: 9,0050
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 446,75
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448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:59
|BERA
|19,26
|132.620.919
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.191.101
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.958.176
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.319.927
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.315.127
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,30
|13.957.047
|% -7,57
|
|DOKTA
|29,16
|684.666
|% -4,89
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|IDEAS
|13,55
|2.510.772
|% -3,90
|
|DOAS
|29,10
|70.330.623
|% -3,71
|
|ASELS
|18,52
|1.834.288.468
|% 3,46
|
|GUBRF
|82,15
|1.818.168.316
|% 7,46
|
|GARAN
|10,21
|1.230.065.543
|% 1,90
|
|HALKB
|5,67
|1.216.240.554
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,76
|988.272.233
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,17
|593.805.315
|% 0,46
|
|HALKB
|5,67
|1.216.240.554
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,76
|988.272.233
|% 2,37
|
|ODAS
|3,97
|750.985.093
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,07
|460.011.692
|% 0,33
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3352
|7,3381
|% -0,77
|
|Euro
|8,9853
|9,0009
|% -0,64
|
|Sterlin
|9,9609
|10,0108
|% 0,11
|
|Frank
|8,2767
|8,3266
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,67
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|0,09
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-8,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-3,95
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,29
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