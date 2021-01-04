ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat İğnebekçili 28.02.2018 2017 - (devam) HSBC Portföy, Hisse Fonları Yöneticisi-(2005 - 2016)- Burgan Yatırım Menkul Değerler, Kıdemli Analist 13 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarUmur Açıkalın 04.01.2021 2021 - (devam) HSBC Portföy, Hisse Fonları Yöneticisi, (2018 - 2020)- HSBC Hisse ve Kredi Analisti, (2017-2018) QNB Finansinvest- Kıdemli Hisse Analisti, (2013-2017) BGC Partners – Hisse Analisti 8 SPF Düzey 3 & Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896445BIST