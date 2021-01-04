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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.01.2021 08:15



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS TUM 20 20.11.2020 tarih ve 2020/5 sayılı karar
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 20 20.11.2020 tarih ve 2020/5 sayılı karar
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 20.11.2020 tarih ve 2020/5 sayılı karar
BIST 100 GETIRI 30 20.11.2020 tarih ve 2020/5 sayılı karar
BIST-KYD OSBA SABIT 20 20.11.2020 tarih ve 2020/5 sayılı karar

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100 Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-50 Kamu Dış Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-50 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-50
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Kira Sertifikası (TL)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Ters Repo İşlemleri 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*(Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Sedat Toydemir 10.04.2019 2017-(devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi-( 2009-2017) İş Portföy, Müdür Yardımcısı 15 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Murat İğnebekçili 04.01.2021 2021 - (devam) HSBC Portföy, Hisse Fonları Yöneticisi-(2005 - 2016)- Burgan Yatırım Menkul Değerler, Kıdemli Analist 13 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896446


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Tam 3.016 3.092 25,66  
Yarım 1.458 1.496 12,41  
Çeyrek 731 748 6,20  
Gümüş.Ons 27,27 27,31 0,96  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,16  
B. Petrol 52,51 52,51 0,71  
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