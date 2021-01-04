ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD OSBA SABIT 20 20.11.2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararBIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 25 20.11.2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararBIST-KYD DIBS KISA 40 20.11.2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararBIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) 5 20.11.2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararBIST-KYD REPO (BRUT) 10 20.11.2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896447BIST