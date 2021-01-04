ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









Gelir Ortaklığı Senetleri (Döviz)Gayrimenkul Sertifikaları 0-20 İcazet Belgesi Sahibi Gayrimenkul SertifikalarıVaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleriİpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-100 Faizsiz İpotek ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100 Faizsiz İpotek ve/veya Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerGayrimenkul Sertifikaları 0-15 İcazet Belgesine Sahip Gayrimenkul SertifikalarıTürkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 0-10 Türkiye Varlık Fonu Tarafından ihraç edilecek faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896449BIST