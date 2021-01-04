ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2021 08:17
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırarak, büyüme amaçlı bir yaklaşımla orta risk profili ile uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Fon portföyünde, ağırlıklı olarak Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına yer verilir. Fon, (2.4.) no'lu maddede yer alan yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
Fonun risk değeri 4-5 aralığında belirleniş olup, Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar.
Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896451
BIST
12:421.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 21,59
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
12:427,3545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0754
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:429,0421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0326
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
12:42456,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,47
|Açılış
|: 456,45
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:42
|SEKFK
|7,04
|21.962.713
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|18.524.035
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.818.235
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.446.192
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.552.341
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|VKING
|8,42
|7.436.226
|% -6,44
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|KARTN
|89,90
|39.770.359
|% -5,91
|
|GUBRF
|82,15
|868.943.948
|% -4,53
|
|KOZAL
|105,40
|754.619.899
|% 9,00
|
|GARAN
|10,48
|655.340.002
|% 1,06
|
|SISE
|7,44
|645.837.256
|% 1,78
|
|EKGYO
|2,22
|516.504.220
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,22
|516.504.220
|% 3,74
|
|SKBNK
|1,56
|354.783.795
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,15
|510.240.430
|% 2,27
|
|TSKB
|1,83
|284.773.266
|% 2,81
|
|KARSN
|3,49
|416.368.980
|% 7,38
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3479
|7,3545
|% -1,01
|
|Euro
|9,0329
|9,0421
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0170
|10,0672
|% -1,09
|
|Frank
|8,3227
|8,3728
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9524
|1,9622
|% -1,12
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,38
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.038
|3.084
|35,00
|
|Tam
|3.019
|3.096
|29,35
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|14,19
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,89
|52,89
|1,09
|