ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST 100 GETIRI 55 20.11.2020 tarih ve 2020/7 sayılı kararBIST-KYD DIBS 91 GUN 25 20.11.2020 tarih ve 2020/7 sayılı kararBIST-KYD REPO (BRUT) 8 20.11.2020 tarih ve 2020/7 sayılı kararBIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 12 20.11.2020 tarih ve 2020/7 sayılı kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896448BIST