ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.01.2021 21:04
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Hamdi ÖZEL 24.11.2015 01.02.2017 - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları ? Hisse Senedi Fonları ?Bölüm Müdürü-(01.08.2014 - 01.02.2017) Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları ? Hisse Senedi Fonları Müdürü 19 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Fırat Şensoy 28.02.2018 15.12.2014 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları ? Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi-(01.06.2012 - 30.11.2014) Finansbank Hazine Bono Masası ? Yetkili 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
SELÇUK YILMAZ 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi – Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 14 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
FAZLI TAŞKENT 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü - Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 13 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902304
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,68
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.542
18:057,3621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0407
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3479
18:058,9686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0318
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9326
18:05438,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,25
|Açılış
|: 438,29
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.421,80
|159.778.843
|% 10,00
|
|TKURU
|302,50
|2.344.295
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.250.351
|% 10,00
|
|FMIZP
|157,40
|80.072.845
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.641.909
|% 9,99
|
|SNKRN
|24,34
|2.916.813
|% -9,99
|
|UZERB
|86,75
|5.084.818
|% -9,96
|
|KUTPO
|55,60
|126.893.615
|% -9,96
|
|SUMAS
|76,05
|1.433.265
|% -9,95
|
|UMPAS
|3,11
|477.592
|% -9,86
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|KOZAL
|110,50
|1.342.787.622
|% -3,24
|
|GARAN
|10,31
|1.286.671.140
|% -2,37
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,64
|1.049.572.057
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|TSKB
|1,87
|506.752.208
|% -1,58
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3517
|7,3543
|% -0,66
|
|Euro
|8,9548
|8,9690
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,0359
|10,0862
|% -0,24
|
|Frank
|8,2597
|8,3095
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|3,36
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,10
|
|B. Petrol
|56,33
|56,33
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59OZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 321, 454 adet işlem
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17:57XU100
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17:55AKMGY
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 601 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF