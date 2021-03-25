ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi temel stratejisi esas alınarak Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu, Değişken Şemsiye Fonu ve Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı fonlar arasında dengeli bir yatırım yapmayı, varlık sınıfları arasındaki düşük/negatif korelasyon ile riski sınırlı tutarak bu varlık sınıflarının uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fonun risk değeri 3-4 bandında yer alacaktır.Varlık dağılımı geçmiş uzun vadeli dalgalanmalar ve korelasyonlar kullanılarak belli risk seviyesinde olabildiğince yüksek getiriye ulaşmak için uzun vadeli bir perspektifle oluşturularak, varlık dağılımları yıllık bazda değerlendirilir. Bununla birlikte, olağandışı piyasa koşullarında yatırımcıyı korumak amacıyla veya portföy yöneticisi tarafından uzun vadeli piyasa koşullarının değiştiğine karar verilmesi durumunda varlık dağılımında değişiklik gösterilebilir.Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföy değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.Fon yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden de faydalanır.Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaFON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80-100 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılma Payına İlişkin İzahnamesi Kurulca Onaylanan Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı AraçlarGayrimenkul Sertifikaları 0-20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20 Kamu İç Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu Dış Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Kira sertifikaları (TL/Döviz)Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı(TL/Döviz)Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15 Varantlar / SertifikalarTers Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20 Kamu ve Özel Sektöre ait Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlık ve İpoteğe Dayalı Menkul KıymetlerFON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920411BIST