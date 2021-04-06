ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.04.2021 07:14
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923624
BIST
09:551.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.443
En Düşük
1.443
09:558,1321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0300
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
09:559,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0167
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
09:55452,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,95
|Açılış
|: 452,96
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler09:55
|GLRYH
|10,94
|15.092.082
|% 182,65
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,73
|
|POLHO
|3,31
|21.918.345
|% 1,32
|
|VAKBN
|3,62
|123.594.349
|% 0,00
|
|KRVGD
|18,32
|205.019.119
|% 0,00
|
|LINK
|41,24
|45.180.932
|% 0,00
|
|KRVGD
|18,32
|205.019.119
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,62
|123.594.349
|% 0,00
|
|VESTL
|36,20
|211.351.869
|% 0,00
|
|PRZMA
|5,88
|14.439.027
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,00
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1240
|8,1321
|% 0,37
|
|Euro
|9,5953
|9,6079
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,2706
|11,3271
|% 0,39
|
|Frank
|8,6431
|8,6952
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1641
|2,1749
|% 0,53
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,12
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,06
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,69
|