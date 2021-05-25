ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.05.2021 15:18
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937691
BIST
15:081.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:088,4187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0297
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4207
En Düşük
8,3771
15:0810,2800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0600
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,2800
En Düşük
10,2500
15:08509,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,16
|Açılış
|: 509,52
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:06
|TRILC
|47,18
|136.585.964
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.497.735
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|959.915
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,38
|52.178.123
|% 8,50
|
|CANTE
|7,62
|233.670.647
|% 7,32
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|KUTPO
|55,00
|4.574.515
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|12.134.269
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|55.520.341
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.382.696
|% -9,88
|
|GARAN
|8,15
|1.120.450.137
|% 0,87
|
|KARSN
|5,10
|739.969.902
|% 1,19
|
|EREGL
|19,02
|412.420.776
|% -1,09
|
|KRDMD
|8,02
|382.444.983
|% -0,12
|
|THYAO
|13,40
|350.907.852
|% -0,52
|
|KARSN
|5,10
|739.969.902
|% 1,19
|
|GARAN
|8,15
|1.120.450.137
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,98
|202.114.568
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|173.963.689
|% 1,39
|
|TSKB
|1,39
|80.681.673
|% -0,71
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4181
|8,4196
|% 0,36
|
|Euro
|10,3255
|10,3326
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,8804
|11,9399
|% 0,34
|
|Frank
|9,3611
|9,4175
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2367
|2,2479
|% 0,29
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,89
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.418
|15,00
|
|Tam
|3.350
|3.435
|15,34
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|7,42
|
|Çeyrek
|812
|831
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,02
|68,02
|-0,37
|