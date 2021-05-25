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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.05.2021 15:18



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937691


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BIST En Aktif Hisseler15:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 47,18 136.585.964 % 9,98  
ESCOM 6,51 23.497.735 % 9,97  
OZRDN 9,52 959.915 % 9,93  
SAYAS 30,38 52.178.123 % 8,50  
CANTE 7,62 233.670.647 % 7,32  
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15:06 Alış Satış %  
Dolar 8,4181 8,4196 % 0,36  
Euro 10,3255 10,3326 % 0,80  
Sterlin 11,8804 11,9399 % 0,34  
Frank 9,3611 9,4175 % 0,48  
Riyal 2,2367 2,2479 % 0,29  
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15:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.882 0,89  
Altın Gr. 509 509 1,88  
Cumhuriyet 3.367 3.418 15,00  
Tam 3.350 3.435 15,34  
Yarım 1.619 1.661 7,42  
Çeyrek 812 831 3,71  
Gümüş.Ons 27,61 27,63 -0,15  
Gümüş Gr. 7,46 7,47 -0,02  
B. Petrol 68,02 68,02 -0,37  
Seans Raporu 15:06
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