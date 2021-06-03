ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.06.2021 09:31
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
F Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FIRAT ŞENSOY 02.05.2019 15.12.2014 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi-(01.06.2012 - 30.11.2014) Finansbank Hazine Bono Masası Yetkili 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
SELÇUK YILMAZ 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi ? Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 14 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
FAZLI TAŞKENT 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü - Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 13 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939782
BIST
12:361.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.435
12:368,6326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0399
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
12:3610,5392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0412
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5456
En Düşük
10,4950
12:36525,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,52
|Açılış
|: 525,72
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler12:36
|KATMR
|3,63
|45.387.308
|% 10,00
|
|PENGD
|3,45
|8.153.740
|% 9,87
|
|EPLAS
|30,18
|8.925.856
|% 9,35
|
|MZHLD
|42,00
|3.372.289
|% 8,86
|
|GOLTS
|48,28
|25.679.037
|% 7,91
|
|BALAT
|6,31
|62.822
|% -7,21
|
|ORMA
|30,00
|52.620
|% -6,25
|
|SNPAM
|15,00
|33.270
|% -6,13
|
|QNBFB
|42,18
|11.389
|% -5,47
|
|CANTE
|8,12
|36.449.921
|% -4,25
|
|THYAO
|13,94
|1.166.407.019
|% 2,12
|
|GARAN
|8,06
|597.487.690
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,92
|411.155.760
|% 1,41
|
|SISE
|7,97
|330.464.109
|% 2,05
|
|PETKM
|6,39
|267.835.038
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,20
|246.949.328
|% -0,45
|
|THYAO
|13,94
|1.166.407.019
|% 2,12
|
|GARAN
|8,06
|597.487.690
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,63
|38.609.946
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,94
|110.386.084
|% 0,52
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6310
|8,6326
|% 0,46
|
|Euro
|10,5342
|10,5392
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,2100
|12,2713
|% 0,58
|
|Frank
|9,5574
|9,6150
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2958
|2,3073
|% 0,50
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-15,36
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|-8,40
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|-4,06
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,03
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,26
|71,26
|-0,09
|