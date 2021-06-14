ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2021 09:00
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Tasfiye Tarihi 14.06.2021
Diğer Hususlar
Açıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye devredilerek, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiş olup, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942070
BIST
11:451.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
11:458,3567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:4510,1255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0377
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:45498,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 498,79
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:45
|OYYAT
|24,78
|41.878.745
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|VAKKO
|13,45
|26.724.318
|% 7,60
|
|EUKYO
|6,25
|2.209.105
|% 6,66
|
|GSRAY
|3,83
|130.480.610
|% 6,39
|
|TKURU
|142,00
|1.689.138
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.789.813
|% -9,81
|
|RODRG
|16,12
|751.325
|% -5,18
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|YAPRK
|33,24
|2.822.312
|% -3,93
|
|BOBET
|5,65
|232.786.270
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,21
|225.155.218
|% -0,45
|
|HALKB
|5,10
|190.099.103
|% 1,59
|
|KOZAL
|124,80
|138.097.100
|% -0,95
|
|TAVHL
|27,26
|119.440.240
|% 2,25
|
|BOBET
|5,65
|232.786.270
|% 5,61
|
|IHLGM
|1,23
|31.866.121
|% -0,81
|
|ODAS
|2,09
|36.292.248
|% 1,46
|
|ZRGYO
|1,62
|17.704.428
|% -0,61
|
|HLGYO
|2,98
|26.684.428
|% 0,68
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3542
|8,3567
|% -0,45
|
|Euro
|10,1195
|10,1255
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,7216
|11,7803
|% -0,73
|
|Frank
|9,2528
|9,3085
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2204
|2,2315
|% -0,50
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,41
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,87
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 24 kaybederek (% -0.08 ) 1, 561
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11:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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11:58XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 5, 225.00 milyon TL de
-
11:56CMBTN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 224.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 372 adet işlem
-
11:55YESIL
Yüzde -9.81 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 421 adet işlem