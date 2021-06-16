ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2021 06:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Tasfiye Tarihi 16.06.2021
Diğer Hususlar
Açıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/10/2019 tarih ve 12233903-325.01.01-E.12817 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye devredilerek, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiş olup, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942495
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5730
En Düşük
8,5505
18:0510,4069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0246
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4069
En Düşük
10,3726
18:05511,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,46
|Açılış
|: 511,93
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
512,14
En Düşük
509,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5452
|8,5730
|% 0,18
|
|Euro
|10,3670
|10,4069
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,0237
|12,0840
|% 0,06
|
|Frank
|9,4877
|9,5449
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2756
|2,2870
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|1,02
|
|Altın Gr.
|511
|511
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem