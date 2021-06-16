ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Tasfiye Tarihi 16.06.2021Diğer HususlarAçıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/10/2019 tarih ve 12233903-325.01.01-E.12817 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye devredilerek, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiş olup, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942495BIST