ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.06.2021 08:58
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,000876 0,32 0,000876 0,32 0,365
Diğer Hususlar
Açıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu, 17.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942754
BIST
11:501.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,98
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
11:508,6354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0196
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
11:5010,3366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0053
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
11:50501,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,97
|Açılış
|: 501,06
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler11:50
|IDGYO
|5,50
|1.492.421
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.659.096
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RALYH
|3,44
|940.882
|% 8,52
|
|BERA
|18,81
|15.332.294
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,12
|110.089.537
|% -8,62
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,61
|674.523.085
|% 2,03
|
|GARAN
|8,35
|301.413.214
|% -0,12
|
|BOBET
|5,45
|260.375.504
|% 0,18
|
|EKGYO
|2,21
|255.892.272
|% -0,45
|
|EREGL
|18,65
|200.631.196
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,21
|255.892.272
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,22
|141.179.309
|% -0,45
|
|YESIL
|2,12
|110.089.537
|% -8,62
|
|BOBET
|5,45
|260.375.504
|% 0,18
|
|THYAO
|14,61
|674.523.085
|% 2,03
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6338
|8,6354
|% 0,23
|
|Euro
|10,3315
|10,3366
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0332
|12,0935
|% 0,17
|
|Frank
|9,4074
|9,4640
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2949
|2,3065
|% 0,20
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-8,35
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|-56,50
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-27,33
|
|Çeyrek
|802
|820
|-13,66
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,76
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|-0,45
|