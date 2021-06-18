ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.06.2021 06:42
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Tasfiye Tarihi 18.06.2021
Diğer Hususlar
Açıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye devredilerek, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiş olup, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942941
BIST
10:071.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.421
En Düşük
1.418
10:078,6815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0378
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7269
En Düşük
8,6757
10:0710,3348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0627
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3272
10:07499,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,86
|Açılış
|: 499,00
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler10:07
|IDGYO
|6,05
|826.733
|% 10,00
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|PRKAB
|13,59
|7.637.049
|% 7,01
|
|DIRIT
|4,78
|27.767
|% 6,70
|
|TKURU
|133,00
|1.540.979
|% 5,06
|
|BERA
|16,93
|4.660.287
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|772.120
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|157.498
|% -9,97
|
|YESIL
|1,98
|730.721
|% -7,48
|
|DESA
|11,20
|4.446
|% -4,68
|
|THYAO
|14,72
|184.903.300
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,13
|61.417.262
|% 0,47
|
|GARAN
|8,27
|50.981.178
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,20
|41.395.280
|% 1,38
|
|KOZAL
|123,90
|33.306.234
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,13
|61.417.262
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,20
|41.395.280
|% 1,38
|
|THYAO
|14,72
|184.903.300
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,23
|12.285.080
|% 1,65
|
|GARAN
|8,27
|50.981.178
|% 0,98
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6795
|8,6815
|% -0,43
|
|Euro
|10,3239
|10,3348
|% -0,60
|
|Sterlin
|12,0229
|12,0832
|% -0,69
|
|Frank
|9,4319
|9,4887
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3123
|2,3238
|% -0,25
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|11,83
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|-0,44
|