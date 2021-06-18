ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.06.2021 06:44
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu, 18.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942949
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,09
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7540
En Düşük
8,6544
18:0510,3892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0083
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
18:05495,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,67
|Açılış
|: 495,47
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
494,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.334
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.327.590
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.341.709
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.798.995
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|12.612.139
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|2.608.916
|% -9,98
|
|UZERB
|45,28
|810.617
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|838.725
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.265.992
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% -4,92
|
|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% -0,92
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7206
|8,7540
|% 0,40
|
|Euro
|10,3465
|10,3892
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,0161
|12,0763
|% -0,74
|
|Frank
|9,4222
|9,4790
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3225
|2,3342
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-9,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında