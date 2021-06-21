ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Diğer HususlarAçıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu, 21.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943243BIST