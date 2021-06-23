ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.06.2021 06:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Tasfiye Tarihi 23.06.2021
Diğer Hususlar
Açıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ' dur.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye devredilerek, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiş olup, 23.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943663
BIST
10:371.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.415
10:378,6257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6768
En Düşük
8,5973
10:3710,2976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0365
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
10:37493,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,95
|Açılış
|: 493,82
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler10:37
|CEOEM
|14,98
|23.991.360
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|OZBAL
|12,18
|30.586.639
|% 9,43
|
|EUYO
|4,60
|4.450.810
|% 9,00
|
|VKFYO
|7,18
|11.802.043
|% 7,65
|
|BOBET
|5,09
|28.382.010
|% -9,91
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|EUKYO
|8,61
|3.210.566
|% -3,80
|
|MERIT
|16,40
|335.724
|% -3,19
|
|BASCM
|12,56
|1.068
|% -3,01
|
|EKGYO
|2,18
|60.022.782
|% 1,40
|
|TMSN
|18,38
|41.620.453
|% -2,23
|
|BERA
|14,84
|32.682.081
|% -0,74
|
|PGSUS
|79,60
|31.995.708
|% -0,50
|
|OZBAL
|12,18
|30.586.639
|% 9,43
|
|ODAS
|1,92
|10.679.109
|% 1,59
|
|BOBET
|5,09
|28.382.010
|% -9,91
|
|IHLGM
|1,19
|5.292.308
|% 0,85
|
|FLAP
|2,62
|8.825.833
|% 5,65
|
|OZBAL
|12,18
|30.586.639
|% 9,43
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6228
|8,6257
|% -0,28
|
|Euro
|10,2926
|10,2976
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,0132
|12,0734
|% -0,13
|
|Frank
|9,3504
|9,4068
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2914
|2,3029
|% -0,36
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,16
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,01
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,47
|